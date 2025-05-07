Погода в Калининградской области 7 мая

Погода в Калининградской области 7 мая
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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В среду, 7 мая, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра опустится до −1°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 11 м/с, направление — север / северо-запад. Атмосферное давление выше нормы — 766 мм рт. ст. Относительная влажность 58%. Температура воды: 7,1°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +8°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +3°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха достигнет отметки +6,2°С, днём потеплеет до +8,4°С, вечером похолодает до +4,6°С. Влажность — до 72%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «днём в среду +8...+11℃, переменная облачность и возможны локальные кратковременные заряды дождя, местами с крупой». Ветер северо-западный, 6-10 м/с, в порывах до 11-14 м/с.

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