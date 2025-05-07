Жители и бизнес Краснознаменска попросили вернуть прямые рейсы до Калининграда

Жители и бизнес Краснознаменска попросили вернуть прямые рейсы до Калининграда
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: Губернатор поручил разобраться с транспортной доступностью восточных районов
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Сразу несколько предпринимателей и жителей Краснознаменска обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой наладить транспортное сообщение между Калининградом и Краснознаменском. По их словам, чтобы добраться до самого удалёного райцентра региона, жителям и туристам приходится потратить несколько часов. При этом, имеющийся транспорт непрямой и пассажирам приходится делать пересадку в Советске.

Первыми тему транспорта подняли создатель «Хутора Счаст Ливенское» Виталий Ходырев и владелец трёхзвёздочной гостиницы «Ореховый сад» Сергей Куренков.

«У нас нет прямого сообщения с городом Краснознаменском от слова совсем. На сегодняшний день, чтобы приехать своим транспортом из Калининграда в Краснознаменск, люди теряют порядка 5-6 часов», — заявил Куренков.

Ту же тему неоднократно поднимали и жители муниципалитета. В частности, одна из жительниц сообщила, что в сутки из Краснознаменска в сторону Советска ходит четыре автобуса: в 6:00, в 10:00, в 13:00 и в 17:00. Это время, по её мнению, не самое удобное.

«Нет самого удобного маршрута на 8:30, а есть на 6 утра и на 10 утра. Поэтому никто не может сдать анализы. Последний автобус уходит в 17 часов. До Калининграда автобусов у нас нет. Пересадка занимает, бывает, по 40 минут, стыковки нет. Раньше у нас был прямой окружной рейс, автобус шёл три с половиной часа, а если пустить экспресс в 8 утра... У нас половина народу работает в Калининграде, и все мы добираемся, как можем», — пояснила жительница.

Алексей Беспрозванных сообщил, что берёт этот вопрос «на домашнее задание», чтобы разобраться, почему нет прямых рейсов, однако обещания решить проблему давать при жителях не стал.

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