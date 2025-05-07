Губернатор поручил разобраться с транспортной доступностью восточных районов

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил разобраться с транспортной доступностью муниципалитетов на востоке региона. Поручение он дал в ходе выездного заседания правительства области 6 мая в Краснознаменске.

Глава региона отметил, что на встрече с жителями не раз поднимали вопрос транспортной доступности округа. По словам местных, добраться до Калининграда можно лишь с пересадкой в Советске. Путь туда-обратно займёт более 8 часов. Губернатор поручил министру развития инфраструктуры Александру Рольбинову разобраться с доступностью всех округов, находящихся на востоке Калининградской области. То же самое касается и перевозок внутри муниципалитетов.

«По программе „Восток“, как мы говорим просто про восток, жду от вас предложения вместе с главами муниципалитетов именно востока по транспортной сети: что необходимо сделать, какие маршруты добавить, в том числе и тарифное регулирование и сам состав», — заявил Беспрозванных.

Во время рабочего визита губернатора в Краснознаменский округ сразу несколько предпринимателей и жителей обратились к нему с просьбой наладить транспортное сообщение с Калининградом. Ту же тему неоднократно поднимали и жители муниципалитета. В частности, одна из жительниц сообщила, что в сутки из Краснознаменска в сторону Советска ходит четыре автобуса: в 6:00, в 10:00, в 13:00 и в 17:00. Это время, по её мнению, не самое удобное.

Напомним, что после жалоб жителей во время январского выездного заседания правительства региона в Нестерове власти ввели дополнительный автобус из Калининграда в Чернышевское. Горожане отмечали, что в выходные дни им нужен дополнительный автобус, чтобы добраться до дома из областного центра.