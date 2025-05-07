В РЖД заявили о возвращении акционных скидок для калининградских поездов

Федеральная пассажирская компания провела работу по возобновлению действия ряда маркетинговых предложений на территории Калининградской области. Об этом говорится в ответе пресс-служба АО «ФПК» на официальный запрос «Нового Калининграда».

«Федеральная пассажирская компания (АО „ФПК“) провела работу по возобновлению действия ряда маркетинговых предложений на территории Калининградской области. Их приостановка была связана с технологическими особенностями функции бронирования проездных документов, — говорится в ответе на запрос. — Информация о временном приостановлении действия акций в сообщении с Калининградской областью была заблаговременно размещена на официальном сайте ОАО „РЖД“».

В пресс-службе дополнили, что «в настоящее время донастройка программного обеспечения завершена, действие акций восстановлено».

«АО „ФПК“, являясь социально-ориентированной компанией, реализует маркетинговые акции для пассажиров. Скидки применяются к тарифам, действующим на момент оформления проездных документов. Стоимость сервисных услуг взимается в полном объеме, — говорится в запросе. — Важно отметить, что маркетинговые акции не являются льготой от государства, они предусмотрены маркетинговой политикой компании и предоставляются за счет собственных средств АО „ФПК“».

Отметим, судя по информации на сайте РЖД, в настоящее время сняты ранее установленные исключения на действие акций для пассажиров поездов калининградского направления.





Напомним, в середине апреля читательница «Нового Калининграда» обратила внимание на «звёздочку» на сайте РЖД, исключающую калининградские поезда из списка тех, кому положены скидки. Для калининградского направления не действовали акции «Для пассажиров 60+» (скидка 10%), «В День рождения лучше поездом» (скидка 10%), «Путешествуй с детьми» (15%), «Целое купе» (10-20%), «Большая семья» (15%). Акция «РЖД Бонус. Для студентов» — 25% для проезда в купе. В виртуальной справочной на сайте компании поясняли, что скидки по акциям действительно не применяются для пассажиров, следующих в/из Калининградскую область. «Маркетинговые акции АО ФПК не являются льготами от государства и предоставляются за счет компании, исходя из этого АО ФПК самостоятельно устанавливает условия действия акций», — отмечали в справочной.