Горвласти предупредили о перекрытиях в микрорайоне Космодемьянского 9 мая (схема)

Горвласти предупредили о перекрытиях в микрорайоне Космодемьянского 9 мая (схема)
Схема предоставлена пресс-службой горадминистрации
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В пятницу, 9 мая, на несколько часов будет перекрываться движение в микрорайоне им. А. Космодемьянского. Об этом сообщает администрация Калининграда.

«9 мая с 9:30 до 11:30 в связи с проведением массового мероприятия на воинском мемориале будут перекрыты: ул. Карташева от дома № 70 до Челюскинской; ул. Челюскинская от дома № 15а до Карташева. Автобусы и маршрутки на это время пустят в объезд», — пояснили в горадминистрации.

В частности, маршруты №5, №8, №32 пойдут по Карташева, Урицкого, Славянской, Челюскинской, Лужской; № 70 — по Новгородской, Ижорской, Челюскинской, Карташева, Урицкого, Славянской, Челюскинской; № 92 — по Новгородской, Ижорской, Челюскинской, Карташева, Балтийскому шоссе.

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