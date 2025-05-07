Трансляцию парада Победы в Калининграде планируют показать по ТВ и в интернете

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Прямая трансляция военного парада, который пройдет на площади Победы в Калининграде, начнется 9 мая в 9.30 утра. Об этом сообщила в своём телеграм-канале пресс-секретарь губернатора области Мариам Башкирова.

«Прямую трансляцию события можно будет увидеть:

— на сайте https://gov39.ru/ и в официальных пабликах правительства Калининградской области: в социальных сетях „ВКонтакте“ https://vk.com/gov39 и „Одноклассники“ https://ok.ru/gov39;

— на сайте https://vesti-kaliningrad.ru ГТРК „Калининград“. Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании: https://vk.com/vesti39 и https://t.me/gtrk_kaliningrad;

— на телеканале „Запад 24“ https://zapad-24.ru/ (22-ая кнопка во всех кабельных операторах);

— на телеканале „Каскад“ (21-ая кнопка) и на странице https://kaskad.tv/efir телекомпании.

Сигнал, также, будет на федеральном Россия 24, в окошке справа смотрите на нас! Часть шествия Бессмертного полка тоже покажем», — сообщила Башкирова.

Подробнее о схеме движения транспорта в этот день читайте в нашей публикации по ссылке.

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