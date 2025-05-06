Перекрытия и объезды: как организуют движение 9 мая в Калининграде

9 мая в Калининграде будут перекрыты 11 улиц. Общественный транспорт пойдёт в объезд. Об этом сообщила городская администрация на своём сайте.

Движение через центр Калининграда будет ограничено дважды за день. Перекрывать улицы в День Победы начнут уже с 07:00. Так, с этого часа и до 15:00 заграждения будут стоять на:

пр-те Ленинском на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

пл. Победы;

ул. Черняховского на участке от ул. Горького до пр-та Ленинского;

пр-те Советском на участке от ул. Марш. Борзова до пр-та Мира;

пр-те Мира на участке от пр-та Советского до ул. Серж. Колоскова;

ул. Театральной на всем протяжении;

пр-те Гвардейском на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до пл. Победы;

ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;

ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;

ул. Брамса на участке от пр-та Мира до ул. Чайковского;

ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

С 11:00 и также до 15:00 в связи с проведением акции «Бессмертный полк» ограничения установят на участке ул. Ген. Буткова от ул. Марш. Баграмяна до пр-та Московского. Дороги в центре Калининграда вновь закроют в 20:00. Заграждения простоят до 23:00 на ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского и на пр-те Гвардейском на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной.

Изменения в движении общественного транспорта

В связи с перечисленными ограничениями горвласти меняют схемы движения общественного транспорта. Они будут действовать на время перекрытия дорог. Так, с 07:00 до 15:00 9 мая автобусы:

следующие с пр-та Ленинского на ул. Черняховского и ул. А. Невского, будут направлены по пр-ту Ленинскому, ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту;

следующие с пр-та Ленинского на пр-кт Мира, будут направлены по пр-ту Ленинскому, пр-кту Московскому, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, ул. Д. Донского, ул. Свободной, пр-ту Мира и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по пр-ту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, пр-ту Московскому, пр-ту Ленинскому и далее согласно существующим схемам движения;

следующие с пр-та Мира на ул. Черняховского, будут направлены по пр-ту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, пр-ту Советскому, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Горького, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Ст. лейт. Сибирякова, ул. Нарвской, пр-ту Советскому, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, пр-ту Мира и далее согласно существующим схемам движения;

следующие с ул. Нарвской на пр-т Ленинский, будут направлены по пр-ту Советскому, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, пр-ту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, пр-ту Московскому, пр-ту Ленинскому и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по пр-ту Ленинскому, пр-ту Московскому, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, ул. Д. Донского, ул. Свободной, пр-ту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, пр-ту Советскому, ул. Нарвской и далее согласно существующим схемам движения;

следующие с ул. Нарвской на ул. Черняховского, будут направлены по ул. Нарвской, ул. Ст. лейт. Сибирякова, ул. Горького, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения в обоих направлениях;

Автобусы с 20:00 до 23:00 будут ходить следующим образом:

автобусный маршрут № 4 по пр-ту Советскому, пл. Победы, пр-ту Ленинскому, пр-кту Московскому, ул. Ген. Буткова, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по пр-ту Московскому с разворотом в районе ул. Октябрьской, пр-ту Ленинскому, пл. Победы, пр-ту Советскому, далее согласно существующей схеме движения;

автобусный маршрут № 72 и троллейбусный маршрут № 2 — по ул. Театральной, пр-ту Ленинскому, пр-ту Московскому, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Администрация Калининграда также сообщила, что движение трамваев № 3 и № 5 в День Победы начнётся с 15:00. То же самое касается троллейбусного маршрута № 7.

Маршрут остальных троллейбусов тоже изменится на время перекрытий. Таким образом, с 07:00 до 15:00 троллейбус № 1 направят по пр-ту Ленинскому с разворотом в районе пересечения с пр-том Московским и далее в обратном направлении согласно существующей схеме движения. Троллейбус № 2, как и автобусный маршрут № 2А, пойдёт по пр-ту Московскому до ул. Ген. Галицкого с разворотом на данном перекрестке и далее в обратном направлении согласно существующей схеме движения.

С 19:00 до 23:00 9 мая изменится направление движения для троллейбуса № 2 и автобуса № 2А. Они пойдут по пр-ту Московскому, пр-ту Ленинскому, ул. Театральной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

«В целях обеспечения общественной безопасности рекомендуем владельцам транспортных средств на время проведения мероприятий переместить автомобили: с территории проведения праздничных мероприятий; с автомобильной стоянки по ул. Грекова в районе ГАУ Драмтеатр; с автомобильной стоянки в районе дома № 4 по пл. Победы; с автомобильной стоянки в районе торгового центра „Пассаж“ по ул. Гаражной», — сообщила администрация Калининграда.