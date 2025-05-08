Погода в Калининградской области 8 мая

В четверг, 8 мая, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра опустится до −1°С. Скорость ветра составит до 4 м/с, направление — север / северо-запад. Атмосферное давление чуть выше нормы — 763 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует аналогичную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там прогреется до +10°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +3°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха достигнет отметки +5°С, днём потеплеет до +8,3°С, вечером похолодает до +5,3°С. Влажность — до 73%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг «ночью в Калининграде и области −2...+2℃ (при прояснениях и в низменностях местами до −3...-5℃, на уровне почвы до −5...-7℃), в прибрежной зоне 0...+3℃ (на высоте почвы возможны заморозки до −1...-2℃), переменная облачность и без осадков. Днем +7...+11℃, переменная облачность и без существенных осадков (по области, особенно на севере и востоке во второй половине дня и вечером не исключены слабые кратковременные заряды дождя). Ветер северный/северо-западный, ночью слабый (2-5 м/с), днем умеренный (4-8 м/с)».