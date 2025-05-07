Авиакомпании объявили о возможности возврата денег из-за отмены рейсов в Москву

Авиакомпании России объявили о возможности возврата денег из-за отмены рейсов в Москву. Заявления «Аэрофлота», «Сибири» и «Уральских авиалиний» опубликованы в их телеграм-каналах.

«Аэрофлот» отметил, что из-за «временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая» авиакомпания корректирует расписание, в том числе путём отмены некоторых рейсов. Компания предлагает пассажирам для дальнейшего планирования своих путешествий оформить вынужденный возврат средств. Решение принято для отменённых рейсов «Аэрофлота» и «России» под кодом SU. Так, если билеты были куплены на сайте или в офисах продаж, возврат оформится автоматически в течение одного дня. Тем, кто покупал билет в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения перевозки.

«При этом, клиенты, которым оформлен возврат, могут в течение 3-х суток от времени вылета отменённого рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в пределах 7 дней от даты отменённого рейса», — говорится в сообщении «Аэрофлота». Для тех, кто уже начал следует трансфером, летит по субсидированным билетам и билетами, оформленными в рамках акции для ветеранов ВОВ, авиакомпания перебронирует перевозку на ближайшие доступные рейсы при обращении в офисы собственных продаж или контакт-центр «Аэрофлота», в агентства по месту первоначального приобретения перевозки, а также к представителям авиакомпании в аэропорту.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» помимо возврата предлагает пассажирам поменять дату вылета. «Пассажирам отмененных рейсов в/из Москвы авиакомпания предоставляет возможность обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов. Оформить вынужденный возврат необходимо по месту приобретения», — написала пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания «Сибирь» кроме возврата и обмена решила также предложить услуги гостеприимства. «Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов или обменять билет на другие рейсы при наличии свободных мест. Пассажирам, которые уже находятся в аэропортах в ожидании вылета, предоставляется питание, напитки, при необходимости — размещение в гостинице», — отметили в компании.