Мэрия сообщила о возможных сбоях в работе мобильной связи и интернета 8 и 9 мая

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Власти Калининграда предупреждают о возможных проблемах с мобильной связью и интернетом 8 и 9 мая. Об этом сообщает телеграм-канал горадминистрации.

«Операторы сотовой связи просят быть готовыми к возможным сбоям в работе мобильной связи и мобильного интернета в центральной части города в ближайшие пару дней. По этой причине могут возникать проблемы при оплате товаров или услуг через мобильные терминалы. Советуем заранее озаботиться возможностью производить финансовые расчёты иными способами», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в центральной части Калининграда, где проводилась репетиция Парада Победы, наблюдались сбои в работе мобильного интернета у операторов связи МТС, Т2 и «Билайн». Калининградцы отмечали проблемы с отправкой сообщений в мессенджерах, загрузкой изображений и мобильных приложений, в том числе банковских. Также возникали сбои в работе банкоматов в центре города. Некоторые магазины временно перешли только на наличный расчёт.

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