Власти Янтарного предупредили о возможных отключениях электричества 12 и 13 мая

В начале следующей недели в Янтарном возможны временные отключения электроснабжения. Об этом сообщается на официальной странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

«В соответствии с решением Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Калининградской области на территории области 12 и 13 мая 2025 года будут проводиться испытания генерирующего оборудования. В связи с этим возможно временное отключение электроэнергии», — отмечают администрации и призывают заранее позаботиться о необходимых мерах.

