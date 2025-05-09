Погода в Калининградской области 9 мая

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Днём в пятницу, 9 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха составит +10°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 763 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +9°С, ночью +3°С, возможны небольшие осадки, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +11°С, ночью −2°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу утром малооблачно, днём и вечером пасмурно, без осадков. Температура утром +6°С, днём +8°С, вечером +6°С. Атмосферное давление 764 мм рт. ст. Влажность днём — 59%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 9 мая днем в регионе ожидается +8...+12℃, переменная облачность, в течение дня не исключены небольшие кратковременные заряды смешанных осадков (дождь/крупа, утром и вечером не исключен слабый мокрый снег). Ветер переменный с северо-западного на северо-восточный, ночью слабый (1-4 м/с), днем умеренный (3-7 м/с).

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Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter