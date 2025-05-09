РЖД: за бонусы можно купить билеты от Калининграда до Чернышевского

За поездки, совершенные в поездах АО «ФПК» в Калининградскую область и в обратном направлении, участникам программы лояльности «РЖД Бонус» начисляются баллы. Однако потратить бонусы можно только при покупке билетов для поездок по внутригосударственным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба АО «ФПК» в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».



«В настоящее время оформление премиальных билетов в Калининградскую область и обратном направлении невозможно по техническим причинам. Предупреждение об ограничении размещено на сайте программы, — сообщили в пресс-службе. — Следует отметить, что баллы „РЖД Бонус“ возможно использовать при покупке билетов для поездок по внутригосударственным маршрутам, в частности в границах Калининградской области (например, от Калининграда до станции Чернышевская)».

Отметим, ранее читатели сообщили о невозможности использовать бонусные баллы для покупки премиальных билетов на поезда в Калининград.

Напомним, Федеральная пассажирская компания заявила о возобновлению действия ряда скидок для пассажиров, которые ранее не применялись для поездов калининградского направления.