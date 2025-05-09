В минздраве рассказали, сколько палат отремонтировано в областной больнице

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Калининградская областная больница «собственными силами постоянно проводит работы по текущему ремонту помещений». Об этом минздрав региона сообщил в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» об условиях для пациентов в урологическом отделении КОКБ.

«Калининградская областная клиническая больница проводит плановую и последовательную работу по совершенствованию материально-технической базы учреждения, проведению текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений, — говорится в ответе на запрос. — В частности, в 2024 году полностью отремонтированы помещения гинекологического отделения, 10 палат кардиологического отделения, шесть палат отделения нефрологии, две палаты отделения неврологии с ОНМК (острым нарушением мозгового кровообращения), 15 кабинетов врачей в диагностическом корпусе, более 20 вспомогательных помещений».

Отметим, ранее читатели «Нового Калининграда» пожаловались на условия для пациентов в урологическом отделении больницы — отсутствие ремонта и горячей воды, проблемы с туалетами, переполненные палаты.



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