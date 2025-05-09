Губернатор: в колонне «Бессмертного полка» прошли «почти 68 тыс. человек»

Губернатор: в колонне «Бессмертного полка» прошли «почти 68 тыс. человек»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в шествии «Бессмертного полка» в областном центре приняли участие «почти 68 тысяч человек». Об этом губернатор написал в своём телеграм-канале.

«Всей семьёй прошли в шествии Бессмертного полка. Пронёс в колонне портрет своего прадедушки Салявина Николая Федотовича. Он погиб в ожесточенных боях при освобождении Орловской области в 1943 году, — написал Беспрозванных. — Знаю, что многие ждали акцию, и очень рад, что так много жителей и гостей к ней присоединились. Прошли вместе, в одном строю со всей страной — почти 68 тысяч калининградцев!»

Как уточнила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, около 68 тысяч человек приняли участие непосредственно в шествии в очном формате, которое прошло от пл. Победы до мемориала 1200-м гвардейцам.

Отметим, что в 2018 году организаторы акции утверждали, что в Калининграде в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 45 тысяч человек.

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