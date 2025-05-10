Погода в Калининградской области 10 мая

Днём в субботу, 10 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, ожидаются осадки. Максимальная температура воздуха составит +11°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 763 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +9°С, ночью +5°С, возможны осадки в течение всего дня, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +12°С, ночью 0°С, без осадков.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу будет пасмурно, также возможны осадки. Температура утром +6,5°С, днём +9,5°С, вечером +7,3°С. Атмосферное давление 762 мм рт. ст. Влажность днём — 10%.Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 10 мая будет «переменная облачность и местами ожидаются локальные кратковременные заряды дождя/крупы (преимущественно в центральной и восточной части области. В Калининграде, на западе и побережье существенные осадки маловероятны). По области +9...+12°С, ветер северный/северо-восточный, умеренный (4-8 м/с)».