Погода в Калининградской области 10 мая

Днём в субботу, 10 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, ожидаются осадки. Максимальная температура воздуха составит +11°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 763 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +9°С, ночью +5°С, возможны осадки в течение всего дня, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +12°С, ночью 0°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу будет пасмурно, также возможны осадки. Температура утром +6,5°С, днём +9,5°С, вечером +7,3°С. Атмосферное давление 762 мм рт. ст. Влажность днём — 10%.