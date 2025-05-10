Погода в Калининградской области 10 мая

Все новости по теме: Стихия

Днём в субботу, 10 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, ожидаются осадки. Максимальная температура воздуха составит +11°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 763 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +9°С, ночью +5°С, возможны осадки в течение всего дня, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +12°С, ночью 0°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу будет пасмурно, также возможны осадки. Температура утром +6,5°С, днём +9,5°С, вечером +7,3°С. Атмосферное давление 762 мм рт. ст. Влажность днём — 10%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 10 мая будет «переменная облачность и местами ожидаются локальные кратковременные заряды дождя/крупы (преимущественно в центральной и восточной части области. В Калининграде, на западе и побережье существенные осадки маловероятны). По области +9...+12°С, ветер северный/северо-восточный, умеренный (4-8 м/с)».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter