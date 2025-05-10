Рядом с озером в Светлогорске разрешили вырубить 77 деревьев для строительства ЖК

Рядом с Тихим озером в Светлогорске разрешили вырубить 77 деревьев для строительства жилого комплекса. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации муниципалитета.

Документ выдан ООО СЗ «Твоя недвижимость». По нему юрлицу разрешено вырубить 32 берёзы, 17 клёнов, две липы, четыре остролистных клёна, три тополя, два дуба, шесть ив, одну сосну, шесть елей, две ольхи, один вяз и одну яблоню. Порубочный билет действует до 10 января 2027 года.

Рубка запланирована на участке с кадастровым номером 39:17:010024:434. Он находится на пересечении улиц Железнодорожной и Хуторской возле Тихого озера в Светлогорске. Согласно документации, на этом месте планируется возвести жилой комплекс «Морская нота». Разрешение на первый этап строительства минградполитики Калининградской области выдало 10 апреля 2025 года. Генеральным директором ООО СЗ «Твоя недвижимость» является Константин Кабанов, говорится в отчёте ЕГРЮЛ.





Участок под вырубку обозначен жёлтым цветом. Изображение: скриншот публичной кадастровой карты Калининградской области