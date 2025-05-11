Погода в Калининградской области 11 мая

В воскресенье, 11 мая, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +12°С, ночью столбик термометра опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 1 до 5 м/с с порывами до 10 м/с, направление — север / северо-восток. Атмосферное давление выше нормы — 765 мм рт. ст. Относительная влажность 52%. Температура воды: 6,9°. Продолжительность светового дня — 15 часов и 51 минута.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +9°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +5°С. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве и Озёрске днём возможен небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +7,5°С, днём потеплеет до +10,9°С, вечером похолодает до +7,6°С. Влажность — до 93%.