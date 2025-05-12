Погода в Калининградской области 12 мая

В понедельник, 12 мая, в Калининградской области ожидается прохладная и малооблачная погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +12°C (ночью температура опустится до +2°C). Ветер синоптики обещают северный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы — 764 мм ртутного столба.

Прогноз на понедельник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также не обещает осадков ни в одном из муниципалитетов региона, однако

Наиболее комфортной дневная температура должна быть восточнее Багратионовска и Гвардейска, а также в северной части региона. Там будет около +14°C. В полосе Мамоново-Калининград-Полесск на градус прохладнее, чем на востоке, а на побережье, судя по всему, на температуру выше +10°C рассчитывать не следует.

Ночью всё будет традиционно наоборот: теплее всего — на побережье (до +4°C), а жителей всех других районов предупреждают о ночных заморозках до −1°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также передаёт на 12 мая нежаркую, хотя и солнечную погоду. Утром температура в Калининграде будет в районе +8,2°C, днём она поднимется до +12,2°C, а вечером опустится до +8,9°C. В течение суток обещают влажность на уровне 87%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также сообщают, что о тепле в Калининградской области говорить рано — «холодный май продолжается».

«Ночью в Калининграде и области −1...+1°C (местами и в низменностях до −1...-2°C, на уровне почвы до −3...-4°C), на побережье +1...+4°C, ясно/малооблачно и без осадков, ночью местами возможен туман, — сообщают администраторы сообщества. — Днём в прибрежной зоне +9...+11°C, в Калининграде +11...+13°C, по области до +13...+15°C . В Калининграде, на западе и побережье — ясно/малооблачно и без осадков, по области переменная облачность, после обеда на севере и востоке (Неманский, Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский рн) местами не исключены слабые кратковременные дожди. Ветер северный/северо-западный, ночью слабый (2-5 м/с), днём умеренный (4-8 м/с)».