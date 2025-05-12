«О тепле говорить рано»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Дневные температуры в Калининграде и области в ближайшие дни немного повысятся, «но о тепле говорить рано — холодный май продолжается». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём в прибрежной зоне +9...+11°C, в Калининграде +11...+13°C, по области до +13...+15°C . В Калининграде, на западе и побережье — малооблачно и без осадков, по области переменная облачность, после обеда на севере и востоке (Неманский, Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский районы) местами не исключены слабые кратковременные дожди. Ветер северный/ северо-западный, умеренный (4-8 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области +1...+3°C (местами и в низменностях до 0...-1°C), на уровне почвы возможны заморозки до −1...-2°C, малооблачно и без осадков, ночью местами возможен туман. Днём в Калининграде и области до +12...+15°C (местами до +16°C), в прибрежной зоне +10...+12°C, переменная облачность и без существенных осадков, в вечерние часы не исключены локальные дожди (преимущественно на западе). Ветер западный/северо-западный, ночью слабый (3-6 м/с), днём умеренный (4-8 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области +4...+8°C, облачно с прояснениями и временами возможны дожди. Днём в Калининграде и области до +12...+15°C (местами до +16°C), на побережье +8...+11°C, облачно с прояснениями и в течение дня также вероятны локальные кратковременные дожди. Вечером переменная облачность и без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный/западный, слабый (3-6 м/с), утром и днём переменный на северо-западный, 4-10 м/с, после обеда и вечером в порывах (особенно в прибрежной зоне) до 13-15 м/с.

«Во второй половине недели влившийся в систему низкого давления над востоком Европы атлантический циклон спровоцирует новый заброс арктической стужи: в четверг, по предварительным прогнозам, вероятны смешанные осадки (дождь/ крупа/ мокрый снег), а температура днём может не превысить +8...+10°C, возможно усиления западного/северного ветра. К концу недели перспективы не радужные: очаг холода, циркулирующего в стационарном циклоне, вместе с ним может расположиться над Прибалтикой и нашим регионом, что означает продолжение холодной погоды (+10...+14°C днём и слабый „плюс“ ночью, слабые заморозки на уровне почвы не стоит исключать при ночных прояснениях)», — предупреждают синоптики.

В обозримой перспективе существенного потепления ждать не стоит. Более того, нынешний май, по мнению метеорологов, сможет побороться с аналогичным периодом в 2020 году «за звание самого холодного в 21 веке».