Чернышенко: не менее 50% бюджетных мест в вузах оставят для приоритетных сфер

Минимум 50% бюджетных мест будут распределять путём прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер экономики. Об этом на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил Дмитрий Чернышенко.



«Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер», — сказал Чернышенко. Также он подчеркнул, что «со следующего учебного года льготное кредитование под 3% будет доступно исключительно по приоритетным для экономики направлениям, куда входят инженерные специальности».

По его словам, сейчас формируется единая бесшовная система «школа – колледж – вуз», которая обеспечит приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование. Кроме того, в своём докладе Чернышенко отметил, что будет продолжено плановое увеличение нормативов затрат на обучение востребованных инженерных кадров, а полномочия по регулированию коммерческого приёма в вузы будут закреплены нормативно.