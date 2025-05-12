Калининградцев начали учить безопасному вождению электросамокатов

Калининградцев начали учить безопасному вождению электросамокатов
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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В Калининграде начали проводить занятия по безопасному вождению электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Организатором выступил один из сервисов кикшеринга. Три мероприятия прошли в формате классных часов в школах города. Эксперты рассказали ученикам 9–11-х классов об устройстве электросамокатов, правилах дорожного движения и безопасном вождении устройств. Подросткам также напомнили, что пользоваться шеринговыми электросамокатами можно только с 18 лет.

«3 мая на территории „Ростех Арены“ перед матчем „Балтика“ — „Торпедо“ прошла открытая Школа безопасного вождения. В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, участники от 18 до 35 лет узнали об устройстве самоката, изучили ключевые правила ПДД и прошли импровизированную трассу под руководством инструкторов», — говорится в сообщении пресс-службы. Всего в этот день обучение прошли около 300 человек, каждый получил памятку с основными правилами дорожного движения.

Очередная школа безопасного вождения, как сообщается, пройдёт 17 мая в 16:00 перед матчем «Балтика» — «Енисей» (18+). Участников ждут полезные инструкции, практические занятия и памятные материалы. Также инструкторы поделятся правилами этики для райдеров: в пешеходных зонах нужно снижать скорость до 10-15 км/ч, нельзя сигналить пешеходам в спину и подрезать их, а парковаться нужно так, чтобы самокат не мешал пешеходам и автомобилистам.



Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»


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