На Приморском полукольце планируют перекрыть движение 14 мая

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14 мая 2025 года на Приморском полукольце планируют перекрыть движение с организацией временного объезда. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Управление федеральных дорог „Северо-Запад“ информирует, что 14 мая 2025 года с 10:30 по 16:30 местного времени планируется прекращение движения по А-217 „Приморское полукольцо“ Калининград — Светлогорск с 40 по 45 км между двумя транспортными развязками на г. Светлогорск и г. Пионерский в связи с учениями», — говорится в сообщении.

Тактико-специальные учения, как сообщается, запланированы для отработки навыков по ликвидации последствий ДТП на федеральных автомобильных дорогах. На время учений будет организован объезд.

Водителей просят учитывать предоставленную информацию и заранее планировать маршруты движения в Пионерский и Светлогорск.

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