Минприроды: в регионе прошли «масштабные лесовосстановительные работы» (фото)

Фото: минприроды Калининградской области

В Калининградской области состоялись «масштабные лесовосстановительные работы, направленные на создание зелёного каркаса региона». «Дирекция лесхоза и природных парков» совместно со студентами Колледжа агротехнологий и природообустройства высадили более 58 тысяч саженцев ели обыкновенной на площади 19 гектаров. Об этом сообщили в региональном минприроды.

«Мероприятие стало важным этапом в восстановлении лесного фонда области. Посадка елей не только способствует увеличению лесных ресурсов, но и оказывает положительное влияние на экологию региона, сохраняет биоразнообразие и формирует комфортную среду для будущих поколений», — говорится в сообщении.

Для подготовки посевного материала в посёлке Сосновка в 2024 году был заложен временный лесной питомник. На его территории высеяны лесообразующие породы: семена сосны обыкновенной, жёлуди дуба черешчатого. Также планируется заложить посевы ели европейской. В настоящий момент там произрастает около 10 тысяч однолетних сеянцев сосны.

В следующем году их планируют использовать для лесовосстановительных мероприятий на территории лесного фонда области. При полной загрузке площадей питомника можно обеспечить восстановление 25-30 га лесного массива.