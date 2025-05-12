В Светлогорске планируют перекрыть движение на ул. Карла Маркса

Власти Светлогорска сообщили о планах перекрыть движение на ул. Карла Маркса с 13 по 15 мая. Информация размещена в соцсетях администрации муниципалитета.

Предполагается, что ограничения для всех видов транспорта будут действовать с 8:00 13 мая до 23:59 15 мая. В указанное время на участке от дома № 13 по улице Карла Маркса до пересечения с ул. Ленина планируют провести работы по устранению провала.

«Рекомендуем автомобилистам объезжать перекрытый участок по Калининградскому проспекту и улице Ленина. Просим отнестись к перекрытию с пониманием», — говорится в сообщении.