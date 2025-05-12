Беларусь возглавила рейтинг заграничных маршрутов у калининградцев в праздники

Майские выходные за границей в этом году провели на 27% больше жителей Калининградской области, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики «Мегафон» и «Слетать.Ру».



Беларусь стала лидером: здесь отдохнуло 15% калининградцев-путешественников. На втором месте Турция (10%), на третьем — Египет (5%).

Лидером же среди туристов из России стала Турция, где отдохнуло 15% всех российских путешественников, посетивших зарубежные страны в майские праздники. На втором месте — Беларусь (12%), на третьем — Казахстан (8%). В топ-5 вошли также ОАЭ и Египет.