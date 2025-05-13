Погода в Калининградской области 13 мая

Днём во вторник, 13 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. Максимальная температура воздуха составит +14°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 762 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +10°С, ночью +5°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +15°С, ночью −1°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник будет малооблачно, также возможны вечерние осадки. Температура утром +9°С, днём +14,1°С, вечером +10,9°С. Атмосферное давление — до 764 мм рт. ст. Влажность — до 86%.