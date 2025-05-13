На территории стационара РПЦ на Клинической планируют снести гаражи и хозпостройки

На территории стационара № 2 Регионального перинатального центра на ул. Клинической 81-81А в Калининграде планируют демонтировать гаражи и хозяйственные постройки. Анонс закупки по поиску подрядчика опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 2 590 546 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2024 году Фонд капитального ремонта Калининградской области искал подрядчика для разработки проектно-сметной документации капремонта исторического здания роддома на ул. Клинической. Найти исполнителя удалось со второго раза. Контракт заключили с ООО «Лестер» 20 января 2025 года. Стоимость работ — 3 177 000 рублей. Контракт необходимо исполнить до 24 июля текущего года.

Отремонтировать планируют крышу, фасад со следами артиллерийских обстрелов времён штурма Кёнигсберга, индивидуальный тепловой пункт и внутренние помещения площадью 2734,8 кв. м.

Здание стационара на ул. Клинической относится к ансамблю объектов историко-культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий городской больницы с корпусами № 81, 81А, 83А, 83Б по ул. Клинической в г. Калининграде, XIX в.». С сокращением гинекологического отделения № 1 РПЦ на Каштановой аллее мощность отделения на Клинической была увеличена на 15 коек.