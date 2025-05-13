Синоптики предупредили о новой «порции» дождя и холода во второй половине недели

Синоптические процессы вновь готовят «порцию холода» с обильными осадками. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В ближайшие сутки в высотную ложбину над востоком Европы «вольются» два циклонических вихря: ныряющий атлантический, тянущий за собой арктический воздух, и каспийский циклон с выносом тропического воздуха. «В дальнейшем мы будем находиться под влиянием обширной циклонической депрессии, в зоне которой будут формироваться небольшие циклоны, и их траектории до конца недели могут пролегать около нашей области — это принесет обильные осадки, которые не только устранят засушливость, но запросто могут превысить норму месяца за несколько дней», — рассказали синоптики.

Температурный фон «просядет» с четверга. Он может составить около +6...+10°C днем (на выходных до +10...+13°C) и около +2...+6°C ночью. Заморозки будут маловероятны в конце недели. Неустойчивая воздушная масса будет продуцировать облачность, локальные и кратковременные осадки ливневого характера, чередующиеся с затяжными обложными дождями у атмосферных фронтов. Некоторые модели ожидают выпадение до 30-50 мм (месячной нормы) к концу недели. Кроме того, к пасмурной и дождливой погоде добавится градиентный ветер — его порывы с вечера среды и вплоть до конца недели периодически могут достигать 13-16 м/с и выше.

По предварительным данным, к началу следующей недели осадки могут ослабнуть, однако калининградцам рассчитывать на длительное тепло не стоит. «Если не „исправится“ и последняя декада, можно допустить, что этот май станет самым холодным в XXI веке», — резюмируют синоптики.