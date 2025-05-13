Минэкпром: цены на молоко и свинину в регионе ниже среднероссийских

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Цены на молоко, молочную продукцию и свинину в Калининградской области ниже среднероссийских. Об этом заявили представители регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«В Санкт-Петербурге цены в тех же „Пятёрочках“ больше чем на половину меньше наших на те же овощи, фрукты, мясо, хлеб, молочку. Почему не принимаете меры?», — написала одна из посетительниц страницы.

В минэкпроме разницу объяснили «удалённостью региона от центральных районов России» и большими затратами на транспортировку товаров.

«Логистические сложности приводят к удорожанию доставки свежих фруктов и овощей, особенно в межсезонный период. Тем не менее, правительством Калининградской области с производителями и торговыми сетями на добровольной основе заключено соглашение о стабилизации цен на определённые виды продовольствия. <...> Необходимо добавить, что в Калининградской области цены на молоко и молочную продукцию, а также свинину находятся ниже среднероссийских как по Северо-Западному федеральному округу, так и по России», — говорится в ответе министерства.


Как показал анализ, проведённый «Новым Калининградом» в апреле 2025 года, итоговая стоимость условной продуктовой корзины в Москве и Калининграде отличается не сильно. В столичной «Пятёрочке» набор продуктов оказался на 163 рубля дешевле. Разница в зарплатах при этом существенна. По данным Калининградстата, в январе 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата работников Калининградской области составила 67 316,2 руб., средняя зарплата в Москве в январе 2025 года — 156 251 руб., сообщал Мосстат.

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