Калининградстат: за месяц зарплата жителей региона снизилась на 26%

В январе 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата работников Калининградской области составила 67 316,2 рубля. По сравнению с соответствующим периодом 2024-го зарплата выросла на 19,8%, а по сравнению с декабрем 2024 года снизилась на 26,8%. Такие данные приводит Калининградстат в своём докладе.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2025 года составила 107,6% к уровню января 2024 года и 72,3% — к уровню декабря 2024 года», — добавляет ведомство.

Наиболее высокую зарплату традиционно получали работники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 109 830,4 рубля, что на 63,2% выше среднемесячной по региону. Кроме того, к работе с высокой зарплатой отнесли деятельность в области информации и связи (101,1 тыс. руб.), добычу полезных ископаемых (88,4 тыс.), а также обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха (85 тыс.).

Низкую зарплату получали работники, занятые в сфере административной деятельности (50,1 тыс.), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (44,9 тыс.) и деятельности по операциям с недвижимым имуществом (36,9 тыс.).

Напомним, что в декабре 2024 года среднемесячная номинальная зарплата составила 92 274,3 руб. По сравнению с соответствующим месяцем 2023 года заработная плата выросла на 18,7%, по сравнению с ноябрем 2024 года повысилась на 38,1%.