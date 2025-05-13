Калининградца подозревают в содействии террористической деятельности (фото)

В Калининградской области задержан мужчина, которого подозревают в содействии террористической деятельности. О том, что задержание проходило в Гусеве, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Калининградской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, который по заданию представителей террористической организации, действующей на территории Украины, осуществлял фото- и видеосъемку стратегически важных объектов на территории Калининградской области и передавал эти данные с использованием мессенджера Telegram», — сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время, как уточняется, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Против задержанного в Гусеве мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.