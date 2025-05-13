ГАИ: 14 мая временно ограничивается движение по части Приморского полукольца (схема)

В среду, 14 мая, на Приморском полукольце на шесть часов ограничат движение между двумя развязками. Об этом проинформировала областная Госавтоинспекция.

«В связи с проведением тактико-специального учения по ликвидации последствий ДТП 14 мая 2025 года на период с 10:30 до 16:30 на участке автомобильной дороги А-217 „Приморское полукольцо Калининград — Светлогорск“ с 40 км + 500 м по 45 км + 716 м (между двумя транспортными развязками на г. Светлогорск и г. Пионерский) будет временно ограничено движение транспортных средств», — уточняет ГАИ.

Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты движения.