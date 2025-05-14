Погода в Калининградской области 14 мая

Погода в Калининградской области 14 мая
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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В среду, 14 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода. Временами возможен небольшой дождь.По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +14°С, ночью столбик термометра опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с с порывами до 14 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление в пределах нормы — 757 мм рт. ст. Относительная влажность 74%. Температура воды: 7,5°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 2 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +12°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +8°С. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Железнодорожном и Озёрске — до +16°С. На всей территории региона в течение суток возможен небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +11°С, днём потеплеет до +12,3°С, вечером похолодает до +4,8°С. Влажность — до 94%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «завтра ещё не столь холодно: в Калининграде потеплеет до +12...+15°C (местами по области до +16°C, на побережье +10...+12°C) в первой половине дня, однако уже к обеду регион пересечёт холодный фронт с дождями/ливнями, по востоку не исключены слабые грозы, к вечеру похолодает и усилится северо-западный ветер до 12-15 м/с».

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