Прокуратура отсудила полмиллиона для пенсионера, пострадавшего при медпроцедуре

По иску прокурора Краснознаменского района в пользу пенсионера взыскана компенсация морального вреда, причиненного некачественным оказанием медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в ноябре 2023 года в ГБУЗ КО «Краснознаменская центральная районная больница» мужчине была ненадлежащим образом выполнена медицинская процедура. В результате он получил травму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пенсионера с медицинского учреждения компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.