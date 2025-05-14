В Калининграде сотрудницу банка обвиняют в хищении 4,7 млн рублей у пенсионерки

В Калининграде 35-летнюю сотрудницу одного из банков собираются судить за хищение 4,7 млн рублей у вкладчицы. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, следствие по уголовному делу, возбуждённому по статье «Мошенничество», завершено.

«Оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что с 2022 года по 2023 год злоумышленница, войдя в доверие к 89-летней пенсионерке, убедила ее оформить доверенность на распоряжение принадлежащими ей денежными средствами, — уточняет подробности пресс-служба ведомства. — Обвиняемая обещала потерпевшей открыть вклады в других банках под более высокие проценты для увеличения прибыли, но деньги забрала себе и распорядилась ими по своему усмотрению».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. По указанной статье обвиняемой грозит лишение свободы на срок до десяти лет.