«Балтберегозащита» отчиталась об увеличении ширины пляжа в Лесном (фото)

«Балтберегозащита» отчиталась об увеличении ширины пляжа в Лесном (фото)
Фото: пресс-служба Балтберегозащиты
Все новости по теме: Состояние морских пляжей

У посёлка Лесной на Куршской косе увеличилась ширина пляжа после работ по берегоукреплению. О том, что полоса из крупногабаритного камня, созданная в прошлом году, хорошо себя проявила в период штормов, 14 мая сообщила пресс-служба «Балтберегозащиты».

«После прошедшего штормового периода берма из крупногабаритного камня не имеет повреждений и надежно защищает морской берег от размыва на протяжении 380 метров, — пояснили в пресс-службе. — Пологий морской склон каменной бермы почти наполовину занесён песчаным пляжем, что указывает на минимизацию волноотбойного эффекта и способствует формированию пляжей шириной более 20 метров».

Фото: пресс-служба «Балтберегозащиты»

В феврале текущего года региональный минстрой сообщал, что берегозащитное сооружение в посёлке Лесной на Куршской косе ввели в эксплуатацию. Ранее в этом месте берег был укреплён при помощи автомобильных покрышек.

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