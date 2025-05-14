«Балтберегозащита» отчиталась об увеличении ширины пляжа в Лесном (фото)

У посёлка Лесной на Куршской косе увеличилась ширина пляжа после работ по берегоукреплению. О том, что полоса из крупногабаритного камня, созданная в прошлом году, хорошо себя проявила в период штормов, 14 мая сообщила пресс-служба «Балтберегозащиты».

«После прошедшего штормового периода берма из крупногабаритного камня не имеет повреждений и надежно защищает морской берег от размыва на протяжении 380 метров, — пояснили в пресс-службе. — Пологий морской склон каменной бермы почти наполовину занесён песчаным пляжем, что указывает на минимизацию волноотбойного эффекта и способствует формированию пляжей шириной более 20 метров».

Фото: пресс-служба «Балтберегозащиты»