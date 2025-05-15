Погода в Калининградской области 15 мая

Погода в Калининградской области 15 мая
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Днём в четверг, 15 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождём. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +10°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +8°C. В центре региона дневная температура составит +10°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +12°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +6°C), а на востоке региона прохладнее (до 0°C). На территории всего региона пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в воскресенье ждёт облачная погода с небольшим дождём. Утром температура в Калининграде будет в районе +6,1°C, днём поднимется до +8,2°C, а вечером опустится до +6,7°C. На протяжении утра и дня прогнозируется северный ветер, который вечером сменится на северо-западный. Влажность — на уровне 73-89%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о дождливой прохладе в циклонической «чехарде».

«Днем в четверг по области всего +8...+12°C, в первой половине дня — облачно с прояснениями и локальные кратковременные дожди, во второй половине дня и вечером — пасмурно и обложные дожди. Ветер северо-западный, умеренный (4-8 м/с), на побережье ночью и вечером в порывах до 12-14 м/с», — добавляют синоптики-любители.

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