Горвласти: 24 мая на Октябрьском острове перекроют движение

Горвласти: 24 мая на Октябрьском острове перекроют движение
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

На время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 24 мая с 7:00 до 14:00 движение транспорта на Октябрьском острове и прилегающих улицах будет закрыто. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Движение транспорта закрывается на улицах:

  • Триумфальная аллея, на участке от ул. Героя России Р. Филиппова до Парадной набережной;

  • Парадная набережная, на участке от Триумфальной аллеи до ул. Октябрьской;

  • Октябрьская, на участке от Московского проспекта до ул. Дзержинского;

  • 2-я эстакада, от ул. Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов;

  • спуск со 2-й эстакады на Парадную набережную;

  • Аллея Чемпионов на всем протяжении;

  • Восточная эстакада, от Аллеи Чемпионов до ул. Ялтинской;

  • Ялтинская, на участке в районе пересечения с Восточной эстакадой;

  • наб. Ген. Карбышева, на участке от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;

  • ул. Ген. Павлова, на участке от Солнечного бульвара до наб. Ген. Карбышева.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

  • Автобусы маршрутов № 21 «Автошкола — ул. Павлика Морозова» и № 40 «ДС „Янтарный“ — пос. Новодорожный» пойдут по Московскому проспекту, Ленинскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

  • № 72 «мкрн Чкаловск — завод „Янтарь“» — по Московскому проспекту, Ленинскому проспекту, ул. Багратиона и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

  • № 9 «ул. Брусничная — Сельхозтехника», № 92 «ул. Сеченова — ул. Левитана», № 94 «Автошкола — 11-й форт» — по ул. Дзержинского, ул. Багратиона, Ленинскому проспекту, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

  • № 39 «ул. Аксакова — ул. Павлика Морозова» — по ул. 9 Апреля, Московскому проспекту (без заезда на о. Октябрьский) и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

  • № 11 «Солнечный бульвар — ул. Павлика Морозова» — по ул. Молодой гвардии до кольцевой развязки с ул. Марш. Покрышкина и далее в обратном направлении по существующему маршруту.

  • Трамвайные маршруты № 5 «ул. Дюнная — ул. Бассейная» и № 3 «Южный вокзал — Центральный парк» — по ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, Ленинскому проспекту и далее в обратном направлении по существующей схеме движения.

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