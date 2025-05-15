Власти выделили 15 млн рублей на спортплощадку в районе ул. Красной

Власти выделили 15 млн рублей на спортплощадку в районе ул. Красной
Фото: Яндекс.Карты
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В Центральном районе Калининграда собираются оборудовать ещё одну спортивную площадку с тренажёрами. Согласно закупке, опубликованной на площадке «РТС-тендер», максимальная сумма, которую город может потратить на площадку, — 14,96 млн рублей. Оборудование будет установлено в большом дворе между улицами Красной, Чернышевского, Маяковского и Яналова, который, как уточняют в мэрии, является территорией общего пользования (это позволяет привести двор в порядок за счёт муниципального бюджета).

«Поставим разные тренажёры, турники и два стола для игры в шашки, — пояснили в пресс-службе мэрии. — В том числе обустроим подходы к объекту и проведём освещение. Скамейки, урны, озеленение — само собой!»

Подрядчика будут определять 29 мая. Ему предстоит выполнить работы за четыре месяца.

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