Власти выделили 15 млн рублей на спортплощадку в районе ул. Красной

В Центральном районе Калининграда собираются оборудовать ещё одну спортивную площадку с тренажёрами. Согласно закупке, опубликованной на площадке «РТС-тендер», максимальная сумма, которую город может потратить на площадку, — 14,96 млн рублей. Оборудование будет установлено в большом дворе между улицами Красной, Чернышевского, Маяковского и Яналова, который, как уточняют в мэрии, является территорией общего пользования (это позволяет привести двор в порядок за счёт муниципального бюджета).

«Поставим разные тренажёры, турники и два стола для игры в шашки, — пояснили в пресс-службе мэрии. — В том числе обустроим подходы к объекту и проведём освещение. Скамейки, урны, озеленение — само собой!»

Подрядчика будут определять 29 мая. Ему предстоит выполнить работы за четыре месяца.