В Калининграде начинают эксперимент по установке новых островков безопасности (фото)

Власти Калининграда начали эксперимент по установке модульных островков безопасности перед пешеходными переходами. О том, что 13 мая была опубликована закупка на установку восьми таких конструкций, в четверг, 15 мая, сообщила пресс-служба мэрии города.
«Срок выполнения работ — 50 дней, начальная цена аукциона — 6 млн руб, — уточнили в мэрии. — Вот адреса:
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Советский пр., 192;
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Фрунзе — Пионерская;
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Киевская, 71;
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Киевская 82;
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Киевская 88;
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Парадная наб.;
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Карла Маркса — Офицерская;
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Дзержинского, 50».
Отметим, что за день до размещения закупки московская компания «СпецДорПроект» опубликовала в своём телеграм-канале презентацию, посвящённую подобным модульным островкам. В подводке к презентации говорится, что островок безопасности обеспечивает:
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встречный треугольник видимости;
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зональное снижение скорости за счёт локального сужения проезжей части;
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безопасное и поэтапное пересечение улицы детям, инвалидам, родителям с коляской, пешеходам с велосипедом.