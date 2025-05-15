В Калининграде начинают эксперимент по установке новых островков безопасности (фото)

В Калининграде начинают эксперимент по установке новых островков безопасности (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Власти Калининграда начали эксперимент по установке модульных островков безопасности перед пешеходными переходами. О том, что 13 мая была опубликована закупка на установку восьми таких конструкций, в четверг, 15 мая, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Срок выполнения работ — 50 дней, начальная цена аукциона — 6 млн руб, — уточнили в мэрии. — Вот адреса:

  • Советский пр., 192;

  • Фрунзе — Пионерская;

  • Киевская, 71;

  • Киевская 82;

  • Киевская 88;

  • Парадная наб.;

  • Карла Маркса — Офицерская;

  • Дзержинского, 50».

Отметим, что за день до размещения закупки московская компания «СпецДорПроект» опубликовала в своём телеграм-канале презентацию, посвящённую подобным модульным островкам. В подводке к презентации говорится, что островок безопасности обеспечивает:

  • встречный треугольник видимости;

  • зональное снижение скорости за счёт локального сужения проезжей части;

  • безопасное и поэтапное пересечение улицы детям, инвалидам, родителям с коляской, пешеходам с велосипедом.

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