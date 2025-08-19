В Калининграде смонтировали первые модульные островки безопасности (фото)

В Калининграде начали испытывать первые модульные островки безопасности. Их успели смонтировать на Советском проспекте (у дома № 192) и на улице Карла Маркса (у пересечения с улицей Офицерской). Судя по порталу Госзакупок, победителем торгов на установку островков стала компания «Глори Сервис Плюс» Антона Алещенкова, которая специализируется на строительстве скейт-парков и спортплощадок. В ходе аукциона подрядчик снизил первоначальную цену контракта вдвое: с 6 млн рублей до 2,9 млн.

Напомним, что о начале эксперимента по установке модульных островков безопасности перед пешеходными переходами горвласти объявили в середине мая этого года. На монтаж бетонных объектов с искусственным газоном подрядчику дали 50 дней с момента заключения контракта.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Подобные островки должны появиться по следующим адресам:

ул. Фрунзе — Пионерская;

ул. Киевская, 71;

ул. Киевская 82;

ул. Киевская 88;

Парадная набережная;

ул. Дзержинского, 50.