В Калининграде смонтировали первые модульные островки безопасности (фото)

В Калининграде смонтировали первые модульные островки безопасности (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

В Калининграде начали испытывать первые модульные островки безопасности. Их успели смонтировать на Советском проспекте (у дома № 192) и на улице Карла Маркса (у пересечения с улицей Офицерской). Судя по порталу Госзакупок, победителем торгов на установку островков стала компания «Глори Сервис Плюс» Антона Алещенкова, которая специализируется на строительстве скейт-парков и спортплощадок. В ходе аукциона подрядчик снизил первоначальную цену контракта вдвое: с 6 млн рублей до 2,9 млн.

Напомним, что о начале эксперимента по установке модульных островков безопасности перед пешеходными переходами горвласти объявили в середине мая этого года. На монтаж бетонных объектов с искусственным газоном подрядчику дали 50 дней с момента заключения контракта.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Подобные островки должны появиться по следующим адресам:

  • ул. Фрунзе — Пионерская;

  • ул. Киевская, 71;

  • ул. Киевская 82;

  • ул. Киевская 88;

  • Парадная набережная;

  • ул. Дзержинского, 50.

Ранее глава администрации города Елена Дятлова сообщала, что все островки должны быть смонтированы до начала учебного года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter