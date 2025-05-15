Администрация Балтийского округа предупредила о перекрытии улиц 18 мая

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В воскресенье, 18 мая, ряд улиц Балтийска перекроют в связи с празднованием Дня Балтийского флота. Об этом сообщает администрация округа.

«С 7:00 до 15:00 ограничим движение автотранспорта на улицах: Морской бульвар в районе памятника Петру I, Кронштадтской до ул. А. Головко и Адмирала Кузнецова», — следует из сообщения властей. На этих же улицах и вдоль морского причала № 3 с 00:00 до 15:00 будет запрещена стоянка автомобилей. Оставленный транспорт будет «принудительно эвакуирован».

Уточняется, что празднование 322-годовщины флота начнётся в 10:00 на площади Балтийской славы. В программе запланированы митинг и парад войск гарнизона, а также выставка военной техники и вооружения. С 12:00 до 15:00 перед жителями и гостями города будут выступать Ансамбль песни и пляски Балтийского флота, оркестр Балтийской военно-морской базы и группа «Черные береты».

«Просим балтийцев и гостей города учитывать ограничение и приглашаем вместе отметить 322-годовщину Балтийского флота России!» — добавляет администрация округа.


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