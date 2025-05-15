В 2024 году в Калининградской области подростки совершили 51 попытку суицида. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребёнка в регионе Ирины Ткаченко.

Согласно отчёту, их совершили 13 мальчиков и 37 девочек. 21 случай зафиксировали в Калининграде, семь — в Гурьевском, шесть — в Гусевском, четыре — в Черняховском, два — в Зеленоградском и по одному — в Багратионовском, Гвардейском, Краснознаменском, Светлогорском, Нестеровском и Полесском округах. Четыре попытки из 51 — реализованные. Их совершили два мальчика и две девочки. Две попытки реализовали в Калининграде, ещё по одной — в Гурьевском и Зеленоградском округах.

«Основными причинами, послужившими возникновению у подростков желания покончить жизнь самоубийством, явились: 19 — конфликты в семье, из них 9 по причине наличия у несовершеннолетних проблем в школе; 6 — депрессивное состояние, 12 — проблемы психиатрического характера (психические заболевания, депрессивные состояния, учеты у врача- психиатра); 7 — желание привлечь внимание молодого человека/девушки; 2 — проблемы в школе (не связано с конфликтами в семье по причине наличия проблем в школе); 1 попытка по причине буллинга, который по итогам организованной проверки не подтвердился; 1 попытку совершил ребенок- инвалид по причине ограничений жизнедеятельности, связанных с заболеванием, и комплексов собственной неполноценности», — говорится в документе.