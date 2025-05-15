В Онкоцентре впервые провели операции по удалению щитовидной железы (фото)

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В Онкоцентре провели первые операции по удалению щитовидной железы. Хирургическое вмешательство выполнил новый специалист центра — эндокринный хирург Кирилл Ланщаков. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Первой пациенткой стала женщина с папиллярным раком щитовидной железы и диффузным токсическим зобом, или болезнью Грейвса. «В данном случае нужно было удалить всю щитовидную железу. Операция проходила с применением постоянного нейромониторинга, что позволяет отслеживать целостность и работоспособность возвратных гортанных нервов. В течение операции падения амплитуды сигнала не происходило. Тем самым мы можем констатировать факт, что с голосом у пациентки всё будет хорошо, с дыханием тоже. В ближайшие сутки она уже сможет самостоятельно передвигаться, питаться и пить», — отметил Ланщаков.

Вторую операцию провели пациентке с крупными узлами в щитовидной железе. Её объем превышал 100 см3, что вызвало сдавление трахеи, затруднение дыхания и выраженный косметический дефект. Биопсия показала, что опухоль доброкачественная, но из-за размеров и сдавления внутренних органов была необходима операция.

«Работа в Онкоцентре специалиста в области эндокринной онкохирургии позволяет расширить возможности высокотехнологичных операций. Теперь в учреждении будет оказываться широкий спектр помощи пациентам с заболеваниями щитовидной и околощитовидных желёз», — пишет пресс-служба.


Фото: пресс-служба Онкоцентра

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