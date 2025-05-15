В Калининграде запланировали капремонт в бывшей народной школе им. Оттокара

В Калининграде запланировали капремонт в бывшей народной школе им. Оттокара
Фото с сайта Prussia39
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В здании калининградской детской школы искусств имени Ф. Шопена (ул. Горького, 113), которая размещается в бывшей народной школе им. Оттокара, запланировали капитальный ремонт. Согласно публикации на Госзакупках, появившейся 15 мая, на ремонт намерены потратить почти 16 млн рублей.

В рамках работ по сохранению объекта культурного наследия подрядчику необходимо выполнить капитальный ремонт систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, видеонаблюдения, локально-вычислительной сети, а также внутренних помещений школы.

Напомним, что проект капремонта был заказан ещё в мае 2022 года. На него выделяли 1,4 млн рублей.

Здание народной школы им. Оттокара стало объектом культурного наследия регионального значения в 2007 году. До войны в школе обучались дети из бедных семей, а после войны в здании размещалась школа №7, а потом областной краеведческий музей.


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