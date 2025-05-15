В регионе в 2024 году совершили более 500 преступлений в отношении подростков

В Калининградской области в 2024 году совершили более 500 преступлений в отношении несовершеннолетних. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребёнка в регионе Ирины Ткаченко.

«В 2024 году в отношении несовершеннолетних совершено 571 преступление (АППГ — 690 (аналогичный период прошлого года — прим. „Нового Калининграда“)) на 17,2% меньше. Против половой неприкосновенности в отношении 53 несовершеннолетних совершенно 73 преступления (АППГ — 179). За неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 2 родителя», — говорится в отчёте.

При этом сами несовершеннолетние совершили 173 преступления в прошлом году, в прошлом было 142 случая. Среди участников преступлений оказались 107 подростков. Их количество, по сравнению с 2023 годом, сократилось на 11 человек. На учёте по итогам 2024-го стояли девять несовершеннолетних.