В регионе увеличилось число преступлений подростков, связанных с наркотиками

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В 2024 году в Калининградской области увеличилось число преступлений подростков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина.

Со ссылкой на данные от УМВД России по Калининградской области омбудсмен сообщил, что удельный вес подростковой преступности увеличился с 2,4 до 3%. Так, в прошлом году несовершеннолетние не совершили убийств и изнасилований, хотя в 2023-м было зафиксировано по одному случаю. Однако увеличилось количество разбоев, мошенничеств, «завладений транспортными средствами». Краж и грабежей в 2024 году зарегистрировали меньше.

«Увеличилось в 4,3 раза (с 16 до 69), количество преступлений, связанных с незаконных оборотом наркотиков. <...> Число несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 9,3% (со 118 до 107), на 16,3% (с 49 до 41) — количество несовершеннолетних, совершивших преступления, являющихся учащимися общеобразовательных учреждений. В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления 5 подростков (2023 г. — 6). Число несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, сократилось на 4,2% (с 24 до 23)», — говорится в отчёте Никитина.

В том же докладе омбудсмена говорится, что в 2024 году в отношении женщин в Калининградской области совершили более 4 тыс. преступлений. Члены семьи, сожители или сексуальные партнёры, в том числе бывшие, совершили в отношении женщин 460 преступлений из 669. Этот показатель практически на треть меньше, чем в 2023 году (тогда было 681). 324 преступления были совершены в отношении несовершеннолетних.

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