БФУ им. Канта улучшил позиции в рейтинге научной продуктивности

За год БФУ им. Канта вырос в семи предметных областях в рейтинге научной продуктивности российских вузов. Об этом сообщает учебное заведение со ссылкой на аналитический центр «Эксперт».

Исследование затронуло 143 российских университета. Специалисты оценивали цитируемость и объем научных статей, индекс Хирша, а также концентрацию публикаций в журналах.

По итогам анализа БФУ улучшил свое положение в предметных областях:

Фармакология — 10-11 место (2024 год — 29-31 место);

Гуманитарные науки — 11 место (2024 год — 17 место);

Биохимия — 18-20 место (2024 год— место 23-25);

Социальные науки — 20-22 место (2024 год — 22-23 место);

Науки о жизни — 21 место (2024 год — 21-23 место);

Экология — 21-22 место (2024 год — 22-25 место);

Искусственный интеллект — 33-36 место (2024 год — 38-43 место).

Помимо этого, университет был отмечен в области сельского хозяйства, экономики и компьютерных наук.

«Стоит отметить, что такой рост не носит скачкообразный характер — это результат планомерной, систематической и упорной работы коллег. Важно отметить не только количественные цензы, например, общее число публикаций, но и качественные, а именно — формирование пула крайне актуальных, а через это и высоко цитируемых, исследований. Немаловажным является и факт прочных кооперативных связей между индустриями и академическим сообществом университета, что обеспечивает таргетные заказы на практикоориентированные исследования, стимулирующие развитие технологий. Для меня нет никаких сомнений, что на фоне общего развития университета наши позиции в этом рейтинге (как и в других) будут только укрепляться», — рассказал и. о. руководителя Института медицины и наук о жизни Павел Федураев.