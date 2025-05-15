Жителей востока области предупреждают о высокой вероятности мокрого снега ночью

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Предстоящей ночью на востоке области высока вероятность выпадения мокрого снега. Об этом предупреждает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

На всей территории региона прогнозируются обложные осадки, связанные с центром циклона. «И если в Калининграде и на западе области с большей вероятностью будет идти дождь, то на востоке региона (Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский, Озерский р-н) практически все модели ожидают осадки в виде дождя, переходящего в дождь с мокрым снегом/мокрый снег — температура ночью там может опуститься до 0...+2°С! Наиболее вероятен мокрый снег в районе Виштынецкой возвышенности за счет более низких температур, обусловленных рельефом», — предупреждают метеорологи.

Не исключено образование в данном районе снежного покрова в несколько сантиметров, что может привести к падению веток и деревьев под тяжестью мокрого снега.

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